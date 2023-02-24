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Şefkat sana çok yakışıyor Türkiye

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Galeria Sitesi#Kedi Kurtarma
Şefkat sana çok yakışıyor Türkiye
Savaş Özbey
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:00

Diyarbakır’da bir bloku çöküp 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria AVM ve sitesinin yıkımı, içinde canlı kedilerin fark edilmesi üzerine durdurulmuştu.

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Göz göre göre hayvanların üzerine yıkmaya elvermedi gönüller.

Önce dron ve vinçle denediler hayvanları oradan kurtarmayı.

Olmayınca Silopi’den iki askeri helikopter geldi, enkaza insan sarkıttılar halatlarla.

Yine olmadı ama vazgeçmediler. Tekrar vinçle denediler hayvanları kurtarmayı.

Nihayetinde 8 kedi kurtarıldı, bu satırlar itibarıyla Jahrettin isimli kedi de binadan çıkarıldı.

Bu bir inattır, bu bir direnmedir, bu bir kararlılıktır.

40 binin üstünde insanımızı alan depreme insan ya da hayvan, artık tek bir canımızı bile vermeme kararlılığı.

Bundan sonra göreceğimiz işlerde, alacağımız önlemlerde, yapacağımız hazırlıklarda da bizi kurtarırsa ancak bu kararlık kurtaracak.

 

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#Diyarbakır#Galeria Sitesi#Kedi Kurtarma

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