Sedyeden ölüme düştü

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Başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçiren Demir, yoğun bakımda 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hastanın ölümünün ardından hemşire Satı T. ile hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T., gözaltına alındı. 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

‘OLAYDAN SONRA ONU ATTILAR’

Olay anında hastanede bulunan Meliha Demir, eşinin baş ve göz ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduklarını anlatarak, “Ambulanstan indirdiler, sedyeyle uğraştılar. Sonra aşağı kafasının üstüne düştü. Hemen orada soluğu kesildi. Sedyeye benzer bir hali yoktu. Ayar yapıyorlardı, biraz aşağı insin diye. Dünyam yıkıldı, keşke ben ölseydim de o kalsaydı. İhmal çok. Sonradan o sedyeyi kaldırıp attılar. O sedye değişti, başka sedye geldi. O zaman o sedye olmasaydı keşke. Ceza alsalar günahtır; onlar da aile besliyor, onlar da çabalıyorlar. Onların bana bir kastı, garezi yoktu ki. Yine de adalet bilir” dedi.