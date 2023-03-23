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Sedefnur’un sevgilisine beraat

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#Sedefnur Çağlar#Ahmet Ata#Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Sedefnur’un sevgilisine beraat
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

Polis memuru Ahmet Ata, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar’ın 7’nci kattaki bir evin balkonundan düşüp ağır yaralandığı olaya ilişkin yargılanıyordu. Karar çıkan davada Ahmet Ata, suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

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Kocaeli’nde üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte 9 Ocak 2022’de arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Çağlar, burada sabah saatlerinde 7’nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur yoğun bakıma kaldırılırken Ahmet Ata ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı. Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sırasında savunma yapan Ahmet Ata, genç kızın daha önce de intihara kalkıştığını söyleyerek olayı kendisinin gerçekleştirmediğini belirtti.

HASTANEDE İFADE VERDİ

Yargılama sürecinde Sivas’taki hastaneye nakledilen Çağlar’ın durumunun daha iyi olduğunun anlaşılması üzerine, ataması yapılan bir naip hâkim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının bulunduğu heyet, genç kızın tedavisinin yapıldığı odada mahkeme kurarak ifadesini aldı. Çağlar ifadesinde, evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ve erkek arkadaşının engel olduğunu belirten Çağlar, Ata’nın kendisine herhangi bir şiddet uygulamadığını ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu belirtti. Davanın karar duruşması dün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Ata’nın üzerine atılı suçu işlediğinin şüpheli olması sebebiyle, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesinin uygulanması gerektiğini belirterek sanığın beraatini istedi.

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‘TEK İSTEDİĞİM İYİ OLMASI’

Son sözü sorulan sanık Ata, “Tek istediğim Sedef’in iyi olması” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ata’nın yapılan yargılaması sonucunda üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

 

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#Sedefnur Çağlar#Ahmet Ata#Kasten Öldürmeye Teşebbüs

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