Sedefnur Çağlar, gözleriyle tepki vermeye başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rus hava aracı böyle vurulduRus hava aracı böyle vuruldu! #Rusya
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
HABERLERGündem Haberleri

Sedefnur Çağlar, gözleriyle tepki vermeye başladı

#Kocaeli#Sedefnur Çağlar#Körfez
Sedefnur Çağlar, gözleriyle tepki vermeye başladı

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sedefnur, kendisini görmeye gelen ailesinin konuşmalarına gözleriyle tepki vermeye başladı.

Haberin Devamı

Olay, 9 Ocak günü, Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakıma alındı. Ameliyat olan, hayati tehlikesi bulunan Sedefnur, bir süre uyutuldu. Sedefnur uyandırılırken de ailesi yoğun bakımda ziyarete alındı. Ailesi, Sedefnur'u görürken, konuşmalara gözleriyle tepki vermeye başladığı öğrenildi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Sedefnur Çağlar 7. kattan düşmüştü Gözaltına alınan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktıSedefnur Çağlar 7. kattan düşmüştü! Gözaltına alınan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

İDDİANAME İÇİN SEDEFNUR'UN İFADESİ BEKLENİYOR

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Polis memuru O.Ç. savcılıktaki ifadesinin, E.Ş. ise emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata, ifadesinde, polis arkadaşının evinde alkol alıp eğlendiklerini, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını, aldatıldığını anlayınca tepki gösterdiğini, hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlamak için Sedefnur'un ifadesinin alınmasını bekliyor.

İlgili Haber

Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmedilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Sedefnur Çağlar#Körfez

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya