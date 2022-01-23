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Sedef Kabaş hakaretten tutuklandı

#Sedef Kabaş#Hakaret#Tutuklama
Sedef Kabaş hakaretten tutuklandı

Katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle dün gece yarısı gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

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Gazeteci Sedef Kabaş Tele-1 televizyonundaki programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedi. Programdan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı ve Kabaş için gözaltı kararı aldı. Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Kabaş, dün sabah ifadesinin ardından 14.00’te sağlık kontrolüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartı vermedi. 

SÖZLERİNE TEPKİLER

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.”

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir. Aklı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur. Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Lanetliyoruz.”

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Sedef Kabaş bu ülkede uzun zamandır sürdürülen ilke, ahlak, hukuk tanımayan çirkin dilin somutlaşmış örneklerinden biri sadece. ”

MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Şiddetle kınıyor ve reddediyorum.”

‘HAKARET KASTIM YOKTUR’

Sedef Kabaş, çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade verdi. Kabaş ifadesinde şunları söyledi: “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kast etmek istediğim toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim.”

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#Sedef Kabaş#Hakaret#Tutuklama

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