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Haber Giriş: 03.11.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Seda Dinçer kimdir kaç yaşında? Depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer bulundu mu?

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Seda Dinçer kimdir kaç yaşında? Depremde enkaz altında kalan Seda Dinçer bulundu mu?
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Depremde Doğanlar Apartmanı içerisinde bulunduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Seda Dinçer, kurtarma ekiplerinin hedefindeki isim olmuştu. Uzun süren çalışmaların sonucunda genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Seda Dinçer'in cansız bedeninin enkaz altından kurtarılmasının ardından apartmandaki çalışmalar sona erdi. Peki, Seda Dinçer kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte, enkaz altında hayatını kaybeden genç kız hakkında detaylı bilgiler

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altında bulunduğu öğrenilen Seda Dinçer için devam eden çalışmalar dün akşam sona erdi. İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkartılan Seda Dinçer’in ardından çalışmalar sonlandırıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar sonlandırıldı. Çöken binanın altında son olarak 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama çalışmalarını bitirdi. Seda’yı tanıyanlar üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. Çalışmalar sırasında yan binanın da çökme riski taşıyabileceğini değerlendiren arama kurtarma ekipleri, içeride kimsenin kalmadığına emin olduktan sonra dinlenmeye çekildi.

Aynı binadan bu sabah 65. saatte 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkartılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından toplam 15 kişi sağ, 17 kişi ölü olmak üzere toplam 32 kişi çıkartılmıştı.

SEDA DİNÇER KİMDİR?

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer 21 yaşındaydı. Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Yusuf Baran sosyal medya üzerinden açıklama yaptı;

"Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer’i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

 

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