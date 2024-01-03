Seçmen listeleri askıya çıkıyor... 17 Ocak'a kadar itiraz edilebilecek

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Türkiye seçim heyecanı yaşarken il ve ilçelerde seçmen listeleri askıya çıkarılacak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi takviminin belirlenmesinin ardından muhtarlık bölgesi listeleri, Samsun Atakum’da da askıya çıkıyor. 4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip Atakumlu vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Atakumlular askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletilebilecekler.

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SEYYAR SANDIKLARDA OY KULLANILABİLECEK

Hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan Atakumlu seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilecek. Bir yakını aracılığıyla YSK’nın adresinden ‘Seyyar Sandık Talep Formu’ alan vatandaşlar, ‘Engeli ya da hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresinin yer aldığı raporu; İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na ya da ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa teslim ederek başvuru yapabilirler.

Görme veya ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olanlar 'Engelli Beyan Formu' nu, yerleşim yerinin bağlı olduğu İlçe Seçim Kuruluna veya ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa bizzat veya bir yakını ile başvuru yapabilirler. Seçmen kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler, oylarını, aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.