Son dakika... İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda patlamalar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İran Devrim Muhafızları'nın seçkin birliği Kudüs Gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda patlamalar meydana geldi.

Tehran Times patlama nedeniyle en az 73 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 171 olarak açıklandı.

İran medyası patlamaların bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.

TASNİM: ÇANTALAR UZAKTAN PATLATILDI

İran'ın Tasnim ajansı patlamaların bölgeye bırakılan 2 çantadan kaynaklandığını yazdı. Haberde çantaların uzaktan kumanda ile patlatıldığı bilgisine yer verildi.

BBC: PATLAMALAR 10 DAKİKA ARAYLA GERÇEKLEŞTİ

BBC Farsça servisi'ne göre Kerman Belediye Başkanı Said Şerbaf, patlamaların 10 dakika arayla gerçekleştiğini aktardı.

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Devlet televizyonundaki görüntülerde bölgede çok sayıda ambulans ve kurtarma personeli görülüyor.

Kerman eyaleti Kızılayı başkanı Reza Fallah devlet televizyonuna yaptığı açıklamada 'Acil müdahale ekiplerimiz yaralıları tahliye ediyor Ancak yolları tıkayan bir kalabalık söz konusu' dedi.

Yetkililer vatandaşların bölgeyi boşaltmasını istedi.

ABD'NİN İHA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanında insansız hava aracıyla saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

ABD saldırısında öldürülen Tümgeneral Kasım Süleymani, sadece kilit bir asker değil İran’ın dini lideri tarafından ‘yaşayan şehit’ sıfatıyla övülmüş bir isimdi.

Süleymani, 40 yıldır Hamaney’in en yakınındaydı. Adeta ‘manevi oğlu’ gibiydi.