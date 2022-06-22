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Seçimlerde 14 Mayıs planı

#Seçim#Hükümet#AK Parti
Seçimlerde 14 Mayıs planı

Hükümette erken seçim yerine, erkene alınmış seçim konuşuluyor. 2023 yılı 18 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışılıyor. İşte kulislerde konuşulanlar...

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SİYASİ kulislerde, bir süreden beri genel seçimlerin öne alınmasına ilişkin öneriler konuşuluyor. AK Parti yönetiminde bu görüşü dile getirenlerin fikirlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettiği ve bunun tüm yönleriyle değerlendirilmesine karar verildiği öğrenildi. Çok sayıda faktörün ele alınarak 2023 Haziran seçimlerinin aynı yılın mayıs ayına çekilmesi görüşü oluştu. Bu konuda henüz kesin karar verilmezken, bu seçeneğin ağırlık kazandığı öne sürülüyor.

SINAVLAR VE YAZ TATİLİ: Tartışılan plana göre, 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimler 5 hafta öne çekilecek. Bunun başlıca nedeninin haziran ayının başından sonuna kadar aralıklarla devam eden sınavlar olduğu belirtiliyor. Bu sınavların aileler ve gençler için önemli olması nedeniyle sıkıntı yaşanacağı öne sürülüyor.

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İKİNCİ TUR DA DEĞİŞECEK: Diğer bir neden olarak ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gösteriliyor. Normal takvime göre 18 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa ve sonuçlar nedeniyle ikinci tura kalırsa, bu tur iki hafta sonra 2 Temmuz pazar günü yapılacak. Temmuz ayının tatile gidilen ve taşrada da üreticinin tarlada yoğun olduğu dönem olması nedeniyle tercih edilmediği belirtiliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki seçmenin memleketlerine gideceği değerlendirilmesi yapılıyor. Seçimler için Ramazan Bayramı’ndan iki hafta sonra, kışın olumsuz psikolojisinin atılmış olacağı bir tarih olarak mayıs ayının tartışıldığı dile getiriliyor.

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#Seçim#Hükümet#AK Parti

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