Türkiye’nin, 1.5 yılda bir hükümet değişikliği, koalisyonlarla zaman kaybetme, siyasi kavgalar ve yarışlar nedeniyle büyük bedeller ödediğini söyleyen Turan, şöyle devam etti:

“Bu bedellerin ödenmesine bağlı olarak Türkiye tartıştı ve bir karar verdi. Millet bize 5 yıllığına görev verdi. 5 yıl boyunca bu milletin emaneti bizim omuzlarımızda. Biz de diyoruz ki 5 yılın bittiği güne kadar biz bu görevi yapacağız. 5 yılın bitiminde, bu görevin nihayete ermesinden sonra tekrar milletimize gideceğiz. Milletimizin takdirini alırız, almayız. Bu kararı ortaya koyacağız. Bu yüzden bu dönemde ‘erken seçim’ demek eski Türkiye’nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı.

ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇIN

Bu ülkenin önünü açın, siyasi polemiklerle zaman kaybetmesine imkân vermeyin diye çağrıda bulunuyorum. Kaç defa söyledik, bir daha söylüyoruz; seçimler zamanında yapılacak. Çünkü bu millet bize başkanlık sistemiyle bir emanet verdi. 5 yıl koalisyonsuz, kavgasız ve tartışmasız bir dönem olsun istiyoruz. Bu dönemin son anına kadar da milletin emanetini taşımaya niyetliyiz.”

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