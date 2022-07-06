Seçimin ‘en kaybedeni’

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Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga'nın belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi. AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı oyların yüzde 87'sini alarak seçimi kazandı. DSP adayı Namık Kaya ise hiç oy alamadı.

KENDİSİ DE OY KULLANAMADI

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Namık Kaya, Çankırılı olduğunu, daha önce kentte DSP'den milletvekili adayı gösterildiğini ve o dönem seçim çalışmalarında Dodurga'da bulunduğunu söyledi. Belediye başkanlığı seçimine de Çankırı’yı ve Dodurga'yı bilen biri olarak DSP'den katıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu: “Ben orada seçmen değilim, Ankara’da seçmenim. Dolayısıyla seçmen olmadığım için Dodurga’da oy kullanamazdım. Bütün insanlara ulaştım. Hazırladığım broşürlerle projelerimi anlattım. Oy vereceğini dile getiren birçok insan oldu ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı. Benim orada akraba, çevrem ve ailem olmadığı için oy kullanacak kimse olmadı.

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Türkiye Değişim Partisi adayı, Memleket Partisi adayı, Deva Partisi’nin adayı oranın yerlisi. Onlara da görünür bir oy çıkmadı. Bizi biraz yabancı gibi gördüler. Üç defa Çankırı milletvekili adayı olarak seçime katıldım, Çankırı belediye başkanı adayı olarak katıldım. Çankırı’yı ve Çankırılıları seviyorum. Çankırı ile ilgili her yerde varım.

‘HEM ŞİKÂYETÇİLER HEM OY VERDİLER’

Namık Kaya, AK Parti'nin yüzde 90'lar düzeyinde oy almasının ise beklenen bir şey olmadığını söyledi: "Son 10 gündür orada çalışıyoruz; akın akın otobüslerle insanlar geliyor. Özellikle İstanbul’dan Dodurga seçmeni. Onlar Dodurga’daki seçimin kaderini değiştirdi. Dodurga’da görüştüğümüz insanlar hayat pahalılığından şikâyetçi; sonuçta hem şikâyetçiler hem de AK Parti’ye yüzde 90 oy çıktı. Seçim sürecine girmeden önce Dodurga’ya gittiğimde meydanda önceden olmayan iş makinesi, kepçe, çöp aracı, otobüs orada halka gösterildi. Vatandaşa 'AK Parti burada kazanırsa bunlar sizindir' denildi.”

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MEMLEKET PARTİSİ ADAYI: ABLAM, ENİŞTEM OY VERMEDİ

Dodurga’daki seçimde Memleket Partisi’nin adayı Osman Dede ise 28 oy aldı. Dede, aldığı oyun beklediğinden çok az olduğunu söyledi:

“Burada herkes neredeyse birbirine akraba. Seçilen belediye başkanı da benim akrabam. Herkes birbirini tanır. Komşularım, eş, dost. Ben de Memleket Partisi’nden belediye başkan adayı oldum. Eve gittim. Abdestimi aldım, namazımı kıldım, sonuçları bekledim. Sonuçlar belli olunca telefonla arayıp başkanı kutladım. Eniştem bana oy vermedi, ablam bile bana oy vermedi. AK Parti zaten alacaktı. Ben burada belediyeyi alacağım diye aday çıkmadım zaten. Onun karşısında bir rakip lazımdı. Rakip olduk, o kazandı. Hayırlı olsun.”