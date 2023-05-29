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Seçimin bastonlu kahramanları

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#Bakan Varank#Seçim#Sandık
Seçimin bastonlu kahramanları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turda ilk kez oy kullanan gençler ile 100 yaşını geçkin seçmenler dün okulların yolunu tuttu. Kimi bastonuyla, kimi tekerlekli sandalyeyle, kimi sedyeyle, kimi oğlunun sırtında sandığa gitti.

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Ankara’da yürümekte zorluk çeken vatandaşlar yürüteçlerle ya da tekerlekli sandalyelerle oy kullandı. Kırık koluyla oy kullanmaya gelen bir vatandaş da dikkat çekti.

Muğla’daki Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu’na götürüldü. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da görevliler ve polislerin yardımı ile oy verme işlemini tamamladı. Hastanede tedavi gören 2 hasta ise sağlık ekiplerince ambulansla götürüldükleri Cumhuriyet Ortaokulu’nda sedyede oylarını kullandı.
Aksaray’da yaşayan 7 çocuk annesi 115 yaşındaki Atike Açıkel de oyunu kullanmaya tekerlekli sandalyeyle geldi.

Seçimin bastonlu kahramanları

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Gaziantep’te yaşayan 1910 doğumlu 6 çocuk, 38 torunu olan Fatma Tıraş, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar yapılan tüm seçimleri gördü. 113 yaşında olan Tıraş, deprem felaketinin ardından barındığı konteynerde, sağ kolundaki alçıyla kızı ve mahalle muhtarının yardımıyla oy kullanacağı Türkbahçe İlkokulu’na getirildi. Bir süre önce düşme sonucu kolunda kırık oluşan Fatma Tıraş, “Oyumu kullandım, hayırlı olsun” dedi.

Seçimin bastonlu kahramanları

Zonguldak’ta yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu da dün sabah saatlerinde oy kullanmaya ailesinin yardımı ile geldi. Safiye Kurtoğlu’nun oğlu Yaşar Kurtoğlu, “Annem birinci seçimde gelmişti. İkinci turda da hasta yatağından kalkıp oyunu kullanmaya geldi” diye konuştu.

Seçimin bastonlu kahramanları

Bolu’da yaşayan felçli hasta 94 yaşındaki Sehure Yaman da oyunu kullanmak için evinden alındı. 60. Yıl Ortaokulu’na sedye ile götürülen Yaman, burada sağlık ekibinin yardımı ile oyunu kullandı. Yaman, daha sonra yine sağlık ekiplerince evine bırakıldı.
Edirne’de yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yürümekte zorluk çeken 91 yaşındaki Sebahat Kirişçiler, talebi üzerine dün sabah İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınarak oy kullanmaya götürüldü. Kirişçiler, “Oyumu kullandığım için memnunum. Memleketimiz için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Seçimin bastonlu kahramanları

Antalya’da 31 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur (44), oyunu oğlunun yardımıyla kullanıp zarfı sandığa ağzı ile attı.
Muş’ta yaşayan parkinson hastası 10 çocuk annesi 83 yaşındaki Dilber Tunç, sandık başına oğlunun sırtında gitti.

Seçimin bastonlu kahramanları

SANDIĞA TOGG İLE GİTTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da ikinci tur için seçim çalışması yaptığı esnaf ziyareti esnasında kalp kapakçığı ameliyatı sonrası kısmi felç geçiren 70 yaşındaki Hatice Sevinç’in birinci tur seçimlerinde oy kullanmadığını öğrendi. Bakan Varank, dün Hatice Sevinç’in evine gitti. Sevinç’i tekerlekli sandalye ile evden çıkaran Bakan Varank, ailesini de kendi kullandığı Togg’a bindirerek Hürriyet Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu’nda 3148 numaralı sandığa götürdü. Varank, Sevinç’in oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı sandıkta oyunu kullandı.

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Seçimin bastonlu kahramanları

BAKAN VARANK: SÖZ VERMİŞTİK

Okul bahçesindeki gazetecilere açıklama yapan Varank, “Seçim çalışmaları vesilesiyle Bursa’yı gezerken Koza Han’da denk geldiğimiz genç arkadaşlarımız bize şöyle bir sitemde bulundu. Dediler ki : ‘Bizim ninemiz oy kullanmak istedi ama biz onu sandığa götüremedik.’ Biz de kendilerine bir söz vermiştik. Mütebessim çehresinden bundan ne kadar memnun olduğunu da görmüş olduk” dedi. Bakan Varank, daha sonra Hatice Sevinç ve ailesini evine bıraktı. Hatice Sevinç’in eşi Sadettin Sevinç, Varank’ın kendilerine bu şekilde yardımcı olduğu için çok memnun olduğunu belirtti.

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OKUL BAHÇESİNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İstanbul Kadıköy’de iddiaya göre, sandık müşahitlerinin ihtiyaçlarını sormak ve kumanya dağıtmak için Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen bir gruba oy kullanmak için gelen vatandaşlardan biri hakaret etti. Grup tepki gösterince araya başkaları da girdi. Çıkan arbedeye okuldaki sandıklarda görev yapan bazı kişiler de karıştı. Olay kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Okulda görevli polisler kavga edenlere biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu sırada okulda oy verme işlemi devam etti. Okuldaki gerginlik polis ekiplerinin kavga edenleri uzaklaştırmasıyla son buldu.

Seçimin bastonlu kahramanları

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İstanbul’da CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Esenler Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Aksu Okulu’nda 1091 No’lu sandıkta görevli müşahidimiz Mehmet Eldem sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP’li üyeler tarafından darp edildi, şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde; kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır” dedi.

Seçimin bastonlu kahramanları

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapanlar hakkında res’en soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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#Bakan Varank#Seçim#Sandık

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