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Seçimi kazanan aday, gerekli ÅŸartÄ± 2 günle kaçÄ±rÄ±nca muhtarlÄ±ÄŸÄ± kaybetti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#GümüÅŸhane#Muhtar#Åžiran
SeÃ§imi kazanan aday, gerekli ÅŸartÄ± 2 gÃ¼nle kaÃ§Ä±rÄ±nca muhtarlÄ±ÄŸÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 02, 2024 15:36

GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€™nin Åžiran ilÃ§esinde seÃ§imi kazanan mahalle muhtarÄ±nÄ±n 6 aylÄ±k ikamet ÅŸartÄ± 2 gÃ¼n eksik olunca YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) itiraz Ã¼zerine mazbatayÄ± en Ã§ok ikinci oy alan adaya verdi.

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31 Mart tarihinde yapÄ±lan Mahalli Ä°dareler SeÃ§imlerinde Åžiran ilÃ§esine baÄŸlÄ± Karaca Mahallesinde ilginÃ§ bir olay yaÅŸandÄ±.

Karaca Mahallesinin muhtar adayÄ± Lokman Åžahin, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla seÃ§imi kazanan aday Volkan YeniÃ§eriâ€™nin adaylÄ±k iÃ§in seÃ§imden Ã¶nce en az 6 aydan beri mahallede oturma ÅŸartÄ±nÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na "Tam kanunsuzluk" durumunun mevcut olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek itiraz etti.Â

SeÃ§imi kazanan aday, gerekli ÅŸartÄ± 2 gÃ¼nle kaÃ§Ä±rÄ±nca muhtarlÄ±ÄŸÄ± kaybetti

Konuyu deÄŸerlendiren YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu ise seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re en Ã§ok oy alarak seÃ§imi kazanan Volkan YeniÃ§eri'nin 6 aylÄ±k ikamet ÅŸartÄ±nÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±ndan Åžahinâ€™in itirazÄ±nÄ± kabul ederek Volkan YeniÃ§eri'nin mazbatasÄ±nÄ±n iptal ederek seÃ§imde en Ã§ok ikinci oyu muhtar adayÄ± olan Lokman Åžahinâ€™e mazbatanÄ±n verilmesine karar verdi.

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SeÃ§imi kazanan aday, gerekli ÅŸartÄ± 2 gÃ¼nle kaÃ§Ä±rÄ±nca muhtarlÄ±ÄŸÄ± kaybetti

Konuya iliÅŸkin sorularÄ± cevaplayan Åžahinâ€™in avukatÄ± Emre Balki, 2927 SayÄ±lÄ± SeÃ§im Kanunu'na gÃ¶re muhtar seÃ§ilebilmek iÃ§in kanunda seÃ§im tarihinden en az 6 aydan beri o mahalle veya kÃ¶yde oturmak ÅŸartÄ±nÄ±n mevcut olduÄŸunu, seÃ§imi kazanan adayÄ±n bu ÅŸartÄ± 2 gÃ¼n ile ihlal ettiÄŸini ve bu sebeplerle seÃ§im sonuÃ§larÄ±na itiraz ettiklerini sÃ¶yledi.

YSK'nÄ±n 2927 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 31. maddesine gÃ¶re itirazlarÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini kaydeden Balki, seÃ§imde en Ã§ok oyu alan ikinci aday olan mÃ¼vekkili Lokman Åžahin'in mahallenin yeni muhtarÄ± olmasÄ±na karar verildiÄŸini ifade etti.

Benzer bir durum 2009 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Mahalli Ä°dareler SeÃ§imlerinde GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin Merkeze baÄŸlÄ± DÃ¶rtkonak kÃ¶yÃ¼nde meydana gelmiÅŸ, muhtarlÄ±k seÃ§imin kazanan adayÄ±n ikamet ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±ndan bahisle yapÄ±lan itiraz sonucunda 273 geÃ§erli oyun kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde 1 oy alan HÃ¼snÃ¼ OÄŸur muhtar olmuÅŸtu.

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#GümüÅŸhane#Muhtar#Åžiran

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