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Seçime doğru

Güncelleme Tarihi:

#Seçim Takvimi#Deprem Bölgesi#Seçim Kampanyası
Seçime doğru
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Seçim takvimi resmi olarak 18 Mart Cumartesi başlayacak. Ancak ön işlemler devam ediyor.

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Deprem nedeniyle şehir değiştiren vatandaşların oy kullanabilmeleri için yeni adres bildirimlerini yarın gece 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Yurt, otel, gibi geçici yerler ile farklı ilçede prefabrik ev, konteyner, çadırkent, huzurevinde barınan depremzedeler de nüfus müdürlükleri ile e-devlet ve nüfusmatikler üzerinden işlem yapabilecek.

- Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, HDP’nin Hazine yardımına Anayasa Mahkemesi’nce vize verilmesine karşın çağrı yaparak, “Cumhurbaşkanı hemen Maliye Bakanı’na emretmeli; o dava bitene kadar o parayı vermemeli” dedi.

-DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “(İstanbul Sözleşmesi yaşatır sözü) Bana göre çok doğru olmadı. İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında 6’da 6 mutabakat olmadığı için ortak mutabakat metnine yazmadık” dedi.

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- AK Parti, aday adaylığı başvuru süresini 1 hafta daha uzattı. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yoğun başvuru nedeniyle yığılmaları önlemek için başvuru tarihlerini uzattıklarını belirtti.

BUZDOLABINA YAPIŞTIRIN

- Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti’nin insan, güneş ve ağaç figürlü amblemini paylaşarak, “Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Bilmeyen kalmasın, lazım olacak” mesajını verdi.

MUSK’A ‘BOT’ BAŞVURUSU

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Elon Musk’a İngilizce mesajla “Sevgili Elon” diye hitapla, “Rakiplerim Twitter’da beni destekleyen gençleri ‘bot’ hesapları olarak suçluyorlar. Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz?” başvurusunda bulundu.

- Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Beş yıldır yürüttüğüm görevimden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs’ta memleketim Sivas’tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım” diye açıklama yaptı.

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#Seçim Takvimi#Deprem Bölgesi#Seçim Kampanyası

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