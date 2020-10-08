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Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Seçim yasa taslağından ‘VIP vekil’ seçeneği çıktı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Seçim yasa taslağından ‘VIP vekil’ seçeneği çıktı
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İktidar Partisi’nin bu yasama döneminde gündeme getirmeyi planladığı, Seçim ve Siyasi Partiler Yasa değişikliği paketi için son toplantı yapıldı.

Hazırlanan paketin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve cumhur ittifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulması bekleniyor. ‘Türkiye milletvekilliği-kontenjan milletvekilliği’nin ‘VIP vekil’ statüsü yaratacağı, sistemin işlerliğine katkı sağlamayacağı, partilerin içinde de sorun oluşturacağı dile getirildi. Ayrıca, Anayasa değişikliği yapılmadan hayata geçirilemeyeceği ifade edildi. Bu formülün Anayasa değişikliği yapılmadan yasayla düzenlenmesinin yollarının aranması da gündeme geldi, fakat bu görüşe sıcak bakılmadı. 600 vekilden 100’ünün Türkiye milletvekilliği olması ve ancak barajı geçen partilerin bu haktan yararlanması şeklindeki öneri de liderlere kaldı.

Taslak çalışmaya göre, seçim barajı için 5 ve 7 olması seçenekleri bulunuyor. Daraltılmış bölge sistemi yerine, seçim çevresinin sayısının arttırılmasının, bunun da 10 vekil olarak belirlenmesinin daha uygun olacağı belirtiliyor.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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