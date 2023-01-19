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Seçim takvimi

Güncelleme Tarihi:

#Yüksek Seçim Kurulu#Seçim#Takvim
Seçim takvimi
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 5 yıl önceki uygulamasına benzer süreç işletmesi halinde cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.

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Kamu görevlileri ile belediye başkanlarının ise 17 Mart’a kadar istifa etmeleri gerekiyor. 

BAŞKANLAR DÖNEMEYECEK: Kamu görevlisi veya belediye başkanı olan cumhurbaşkanı adayı, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevinden ayrılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası’na göre istifa eden kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde bir ay içinde görevlerine dönebiliyorlar. Yasa, belediye başkanları ile partilerin il, ilçe yöneticileri ve belediye meclisi üyeleri açısından göreve iadeye yönelik hükümler içermiyor. 

360 OY GEREKİYOR: Seçimi öne çekme kararının Meclis’te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın ise Meclis’te 334 oyu bulunuyor. 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İYİ Parti yönetimi, 6 Nisan’dan sonraki bir tarihe onay vermeyeceklerini deklare etti. 56 sandalyeli HDP grubu da Cumhur İttifakı ile hareket etmeye sıcak bakmıyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı’nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AK Parti kulisinde, Erdoğan’ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtiliyor.

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MECLİS DEVAM EDECEK: Yenilenmesine karar verilen Meclis görevine devam edecek. Bu nedenle Cumhur İttifakı “yenileme” kararının “fesih” olarak yorumlanmasına itiraz ediyor. 

MART SONUNDA BAŞVURU: YSK’nın 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki 5’inci günde başvuru süresi bitecek. Partilere, cumhurbaşkanı adaylarını YSK’ya bildirmeleri için 26 Mart Pazar akşamına kadar süre tanınacak. Seçmenden imza talep eden adaylar da 5 Nisan’da YSK’ya başvuracak. Sonraki günlerde cumhurbaşkanı geçici aday listesi ve 10 Nisan gibi de kesin aday listesi yayınlanacak.

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#Yüksek Seçim Kurulu#Seçim#Takvim

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