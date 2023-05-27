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2023 Seçim sonuçları sandıkların açılıp, oy sayım işlemi başlamasıyla birlikte merakla takip edilecek. Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 14 Mayıs’taki ilk tur kesin sonuç verilerine göre yurt içi kayıtlı seçmen sayısı 60 milyon 721 bin 745’ti. Seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullandıkları yerde ve sandıkta oy verecek.

50 BİN YENİ SEÇMEN

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de ikinci tur seçime 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç seçmenin daha katılacağını açıklamıştı. Bu durumda, yaklaşık 50 bin genç seçmen bugün ilk kez oy kullanacak. Yurt içinde oy kullanan seçmen sayısı böylece 60 milyon 769 bin 268’i bulacak.

TEK PUSULA TEK ZARF

Cumhurbaşkanlığı için bu kez iki aday yarışacak. Seçmenlere bir pusula ve bir zarf verilecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri değişmeyecek. Peki bugün nasıl oy verilecek? Seçmenler oy kullanırken, nelere dikkat etmeli? Hürriyet oy verme rehberi hazırladı. İşte 2. turda yapmanız gerekenler:

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1- Sandığınıza gidin. Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak, seçmen listesinde isminizi bulacak. Kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek, kabinde oyunuzu kullanmanızı isteyecek. Seçmenlerin oylarını dikkatli kullanmaları gerekiyor. Çünkü, oy pusulası alındıktan sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek, yeni bir oy pusulası istenirse verilmeyecek.

2- Cep telefonu, fotoğraf veya Film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, kimse yanına giremeyecek. Ancak, normal süreden fazla içeride kalan seçmenler, sandık kurulu başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen dışarı çıkarılacak.

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3- Zarf, pusula ve mühür ile kapalı oy verme kabine geçin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. “Tercih” veya “Evet” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekiyor. Zarfa pusula dışında bir şey koymayın. Aksi halde oyunuz geçersiz sayılır.

4- Oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührü basarak, oyunuzu kullanın.

5- Tercih yapıldıktan sonra pusulayı zarfa koyun ve sandığa atın. Oy pusulasını mühür diğer adayın bölümünü taşmayacak şekilde düzgün bir şekilde zarfa yerleştirin. Zarfı sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısını imzalayın.

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SEÇİM YASAKLARININ KALDIRILMASININ ARDINDAN SONUÇLAR HÜRRİYET.COM.TR'DE OLACAK...



Seçim sonucu haritalı seçim özel sayfası için aşağıdaki linke tıklayın...

OYLARINIZ GEÇERSİZ OLMASIN

SLOGAN YAZMAYIN

Yüksek Seçim Kurulu’nun 135 sayılı genelgesine göre oyunuzun geçerli olması için üzerinde başka hiçbir işaret, yazı, imza ve parmak izi olmaması gerekiyor. Oy pusulasına slogan yazılması, diğer adayın üzerine çarpı atılması, adayların fotoğraflarının üzerine de mühür basılması oyu geçersiz kılıyor.

MÜHRÜ TAŞIRMAYIN

Seçmenlerin oy kullanırken, sadece tercih ettiği adayın altındaki yuvarlak bölüme taşırmadan ve diğer adaya da bulaştırmayacak şekilde mühür basarak oyunu dikkatli bir şekilde kullanması gerekiyor.

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İŞTE O ŞARTLAR

Genelgenin 42. maddesinde “Geçerli olmayan oy pusulaları” şöyle tanımlı:

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan,

Arkasında sandık kurulu mührü olmayan,

Hiçbir yerine ‘TERCİH’ veya ‘EVET’ mührü basılmamış olan,

Birden fazla cumhurbaşkanı adayına mühür basılan,

Bir adaya ayrılan alandan diğerine taşmış mühür olan,

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenen,

Üzerine mühür dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan,

Üzerinde yer alan cumhurbaşkanı adaylarına ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan,

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Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış ya da şekiller çizilmiş olan oy pusulaları geçerli değil.

BUNLARI UNUTMAYIN TC NO’LU KİMLİK ŞART

YSK’nın ikinci tur için yeniden gönderdiği seçmen bilgi kâğıdının yanınızda olması şart değil. Ancak, TC kimlik numarası bulunan resmi kimliğinizi (nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi) mutlaka yanınıza alın.

SANDIĞINIZI ÖĞRENİN

Seçmenlerin öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeleri gerekiyor. Seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanlar, YSK’nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından bu bilgileri öğrenebilir. Seçmenler 14 Mayıs’taki ilk turda hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda yine aynı okul ve sandıkta oy verecek.

OY VERME SAATİNİ GEÇİRMEYİN

Tüm yurtta oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayıp akşam saat 17.00’de sona erecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. Sandıkların kapandığı saat 17.00’den sonra gelen seçmenler ise hiçbir şekilde oy kullanamayacak.

MUTLAKA İMZA ATIN

Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adının karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

YATALAK SEÇMENE SEYYAR SANDIK

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, ilk turdaki gibi evlerinde seyyar sandıklarda oy kullanacaklar. Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy verebilecek.

GÖRME ENGELLİLERE ŞABLON

Görme engelli seçmenler, bu seçimde ilk kez YSK’ca oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablonla oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oy pusulası şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

FELÇLİLER NE YAPACAK

Engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri ise engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER

Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla kabine kimse giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım etmeyecek. Seçmen kendi oyunu kendi kullanacak. Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi adaya ait olduğunu, tercih ettiği adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması gerektiğini, daha sonra pusulayı katlayıp zarfa koyarak, ağzını yapıştırması gerektiğini anlatacak.

14 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SON OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 14 MAYIS OY ORANI:





Türkiye: %49.24 |26086097 Oy

Yurt Dışı: %57.47 |1047740 Oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU 14 MAYIS OY ORANI

Türkiye: %45.07 | 23873505 Oy

Yurt Dışı: %39.57 | 721427 Oy