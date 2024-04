Seçim sonrası İBB’de ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Haberin Devamı

İmamoğlu, oturumu açmadan önce, 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıktı. Oturumda siyasi parti gruplarının yeni yönetimleri de belli oldu. İBB 9’uncu seçim dönemi ilk oturumu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. İmamoğlu, oturumu açmadan önce, toplam 315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıktı. İmamoğlu, İBB Meclisi’nin en genç üyeleri CHP’li Berat Maksut Usta ile AK Partili Umut Arman Sonay’ı geçici Divan Katipliği için yanına davet etti. İlk konuşmayı İmamoğlu yaptı. İmamoğlu’nun ardından sırasıyla; MHP adına Orkun Ayhan, AK Parti adına Zeynel Abidin Okul ve CHP adına Ülkü Sakalar birer konuşma yaptı. Meclis, İBB Başkanı İmamoğlu ve 185 CHP’li meclis üyesi, 129 AK Partili meclis üyesi ve 2 MHP’li meclis üyesinden oluştu. İlk oturumda, meclis başkanvekilleri, katip üyeler, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği üye seçimleri de gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Nuri Aslan, 2.Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ seçildi. Oturumda siyasi parti gruplarının yeni yönetimleri de belli oldu. CHP Grup Başkanvekilliği’ne Ülkü Sakalar getirildi. Böylece meclis tarihinde ilk kez bir kadın, grup başkanvekili oldu. CHP Grup sözcülüğüne de önceki dönemde de meclis üyesi olan Gencay Özcan getirildi. Önceki dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yerine önceki dönemde meclis 1. Başkanvekili olan Zeynel Abidin Okul getirildi. AK Parti Grup sözcülüğüne ise Murat Türkyılmaz getirildi.



“YETKİMİZİ 16 MİLYON İSTANBULLUNUN ÇIKARLARI İÇİN KULLANCAĞIZ"



İmamoğlu, “31 Mart 2024 seçimlerinde halkımız, demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul’u 5 yıl daha yönetmemiz yönünde bizlere vazife, sorumluluk yüklemiştir. 5 yıl boyunca gösterdiğimiz, gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması ve teveccüh görmemiz elbette bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi’miz, İstanbulluların yüksek iradesinin en üst seviyede temsil edildiği yerdir. Bizler yeni dönem için, o iradeye layık olmak, bu kadim ve eşsiz şehre hizmet etmek üzere hep birlikte görevlendirildik. Bugün, bu salonda bulunan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma önemle ve öncelikle hatırlatırım ki; unvan ve makamlarımız geçici, sorumluluğumuz ise her türlü şahsi ve siyasi hesabın çok üzerindedir. Milletimiz, her seçimde olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de çok önemli, değerli mesajlar vermiştir. Her birimiz, o mesajları iyi anlamak ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Her şart altında ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürüyle hareket eden, İstanbulluların menfaatlerini en üst seviyede önceleyen, tam anlamıyla demokratik bir meclis tecrübesini, bu dönem hemşerilerimize hep birlikte yaşatacağız. Bundan hiç kimse kuşku duymasın. İstanbul tarihinin ve tüm Türkiye’nin en şeffaf, en demokratik, en etkili, en verimli meclisi olma konusunda kararlıyız. Yetkimizi, sadece ve sadece 16 milyon İstanbullunun çıkarları için kullanacağız" diye konuştu.



“ARTIK BEKLEYEN TÜM İMZALARIMIZI LÜTFEN ATINIZ"



İmamoğlu, “Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir kesim, bir diğerinin düşmanı ve hasmı değildir, olamaz, olmamalıdır. Partizanlık, asla ama asla bizim yönetim anlayışımızda net olarak yoktur. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, bunu ve bu anlayışı, bu mecliste çok daha güçlü şekilde gösterme konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz. Kent lokantaları, yurtlar, öğrenci bursları, anne kartlar, kadın eğitim kurumları ve kreşler ile sosyal altyapı projelerimizi daha da arttırarak hız vereceğiz. Elimizden gelen her fırsatı ve bulacağımız her kaynağı kullanarak, şehrimizin altını metro ağlarıyla örmeye devam edeceğiz. Umut ediyorum ki; hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur. Bugün, kıymetli İstanbul Meclisi’nden tekrar etmek isterim ki; başta Beylikdüzü-Sefaköy raylı sistemi olmak üzere, artık bekleyen tüm imzalarımızı lütfen atınız. Atınız ki, biz de hızlıca, şehir olarak işlerimize odaklanalım. Bu kadim şehir, her geçen gün geleceği aşikar olan deprem riskine yaklaşırken, particilik yapamayız, yapmamalıyız. O yüzden geçmişe takılıp kalmadan, siyasetin her koşulda müzakere ve uzlaşı sanatı olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Hep beraber de öyle yapmalıyız" dedi



İMAMOĞLU: ADALET HERKESİ EŞİTLEMELİDİR



"Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova’ya, benim de çok sevdiğim insanları kaybettiğimiz Çorlu tren faciasına kadar pek çok olay, süreç içerisinde ortadadır. Yıllar geçmesine rağmen mahkemeleri sürüyor. Kazalar ve facialar eğer ihmal üzerinden gerçekleşmişse sorumlusu ya da sorumlularının partisine bakılmadan cezası verilmelidir. Gereği yapılmalıdır. Bu gereklilik iktidar partisi mensupları için ne ise, benim partim CHP için de aynı şekilde uygulanmalıdır ve eşit olmalıdır. Adalet herkesi eşitlemelidir. Ne yazık ki, bu saydığım bahsi geçen işlerde yıllardır mahkemelerde birileri korunurken, Antalya’da yaşanan kazada, hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet diliyorum. Kepez Belediye Başkanımızın tutuklanması, hızla tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işareti bırakmıştır. Bunun nedeni, adaletin adamına göre tecelli etmiş olması duygusunu yaratmıştır. Bu durumun gözetilmesinin önemli olduğunu duyurmak isterim. Kamuoyuna bu anlamda bir vicdan çağrısı yapmak isterim" ifadelerini kullandı.