Seçim sandığına ‘siber’ savunma

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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim güvenliğini ve siber saldırılara karşı savunmasını sağlayacak. Bu kapsamda HAVELSAN, YSK’ya yeni veri merkezi yapıyor. Bu merkez siber güvenlik açısından güçlü, en güncel donanım ve teknolojiyle geliştirilecek.

SSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, YSK Veri Merkezi Projesi’nin Faz-1 aşamasının tamamlanması, Faz-2 aşamasının sözleşme imzası için SSB’de tören düzenlendi. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, projenin tamamlanan Faz-1 teslim belgesini YSK Başkanı Muharrem Akkaya’ya verirken, Faz-2 sözleşmesi ise SSB ile HAVELSAN arasında imzalandı.

Faz-1 aşamasında yeni veri merkezinin altyapı, inşaat ve destek faaliyetleri tamamlandı. Sözleşme imzaları atılarak süreci başlatılan Faz-2 aşamasında ise sistem bileşenleri, siber güvenlik bileşenleri, yazılım mimarisi, sistem ve ağ izleme bileşenleri geliştirilerek veri merkezinin kurulumu tamamlanacak. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, “Yeni binamızda, veri merkezimizin de güçlü bir altyapıyla dijitalleşme çalışmalarına hız verdik. Sistemimizi modern teknoloji ve donanım altyapısıyla daha güçlü hale getiriyoruz” dedi.