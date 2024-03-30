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Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Seçim
Seçim günü hava nasıl olacak Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 17:57

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne parçalı ve az bulutlu bir havada girecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen toz taşınımına ilişkin uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları yarın ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Seçim günü ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, yağış görülmeyecek.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün toz taşınımı ile ilgili şehirlerin durumu haritada verilmiş. Yeşil: iyi, Sarı: orta, Kahverengi: hassas
Sağlıksız durum değerlerin 250'nin üzerinde olan günlerdir. Seçim günü Ege ve Marmara sarı, diğer bölgeler yeşil renk olacak. Seçim günü toz açısından problem yok" mesajını paylaştı.

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Prof. Dr. Şen, "Ülkede sıcaklıklar ortalamanın 6-8 derece üzerinde, bugün dahil önümüzdeki 4-5 gün yağış yok. Sıcaklıklar haftaya cuma gününe kadar yüksek olarak devam edecek" dedi.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Seçim

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