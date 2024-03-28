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Seçim günü hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Prof. Dr. Orhan Şen CNN TÜRK'te açıkladı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 15:55

Türkiye, 31 Mart pazar günü mahalli idareler seçimi için sandık başına gidiyor. Peki seçim günü yurtta hava nasıl olacak, yağış beklenen il var mı? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, hafta sonu için hava durumu tahminlerini paylaştı. Şen, canlı yayındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yarından sonra Türkiye'de damla yağış yok. Bir yağışsız döneme giriyoruz. Sıcaklıklar da artıyor. İstanbul'da 20-22 derecelere çıkıyor. Bulutlanma varsa akşam sıcak olur. İzmir gündüzleri 27-28 derecelere çıktı, bu normal değil. Artık bahar ve sonrası da yaz gibi görünüyor. Baharda da bence biraz fazla gibi geliyor bana. Bizi sıcak bir yaz bekliyor. Bugün, yarın ve pazar günü Bursa civarlarında 28 derecelere kadar çıkacak sıcaklık. Hafta sonuna kadar yüksek, sonra ortalamaya doğru gelecek.

Meteoroloji tahminlerine göre ise yurtta bazı illerde hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Ankara: Parçalı bulutlu 9 / 22

İstanbul: Az bulutlu 10 / 18

İzmir: Az bulutlu 13 / 25

Bursa: Az bulutlu 13 / 25

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Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu 9 / 23

Antalya: Parçalı bulutlu 16 / 27

Adana: Az bulutlu 13 / 30

Bolu: Parçalı bulutlu 8 / 24

Samsun: Parçalı bulutlu 11 / 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 11 / 17

Erzurum: Parçalı bulutlu -1 / 17

Diyarbakır: Az bulutlu 6 / 24 derece

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Seçim

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