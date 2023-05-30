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Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lılara operasyon: 2 terörist tutuklandı

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#Seçim#DEAŞ#Terör
Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lılara operasyon: 2 terörist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 11:40

Konya’da, seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden grubun sözde lideri olduğu öne sürülen A.H.’nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı tespit edildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye’ye dönen ve Konya’ya yerleşen A.H.’nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti. Ekipler, geçen hafta perşembe günü operasyon düzenledi.

Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lılara operasyon: 2 terörist tutuklandı

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı. A.H. ile Konya’da irtibat kurduğu ve Suriye’de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.

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Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lılara operasyon: 2 terörist tutuklandı

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ TELEFONU ALT KATA ATMIŞ

Şüphelilerden A.H.’nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirlendi. Polisin baskını sırasında A.H.’nin cep telefonunu 5’inci kattaki dairesinden alt kattaki dairenin penceresinin pervazına attığı tespit edildi. A.H.’nin cep telefonuyla örgütün sözde yöneticileriyle seçime yönelik saldırıyla ilgili yazışma ve görüşmeler yaptığı saptandı.

Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lılara operasyon: 2 terörist tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurt dışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. 

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#Seçim#DEAŞ#Terör

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