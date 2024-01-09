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Seçil’in faiz pazarlığı... Yüzde 100 bile vermiş

Güncelleme Tarihi:

#SEÇİL Erzan#Murat Arabacı#Çorlu
Seçil’in faiz pazarlığı... Yüzde 100 bile vermiş
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 07:00

SEÇİL Erzan’ın WhatsApp yazışmalarında ismi geçenlerden biri de Çorlu’da yaşayan Murat Arabacı. Daha önce de Erzan’a para topladığı anlaşılan Arabacı, 7 Şubat 2023’te attığı mesajda bir sorunu olup olmadığını soruyor.

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Seçil Erzan da para bulmasını istiyor ve 40 günlük yüzde 30 faiz öneriyor. Ancak Murat Arabacı bu faizi beğenmiyor ve 40 günlük yüzde 40’a çıkartmasını istiyor. Konuşmalardan Seçil Erzan’ın daha önce yüzde 40 faizle para topladığı anlaşılıyor. Seçil Erzan 8 Şubat’taki yazışmalarında faizi kabul ediyor ancak parayı hemen istiyor.

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Arabacı ise parayı ancak mart başında bulabileceğini belirterek, “Millet tedirgin biraz da. Çorlu’da biri patladı ya” diyor. Seçil Erzan kendi foyasının ortaya çıkmasından da tedirgin. “Sakın duyurma kimseye. Telefonla da konuşma. Saçma bir şey olur. Konuşacak adamdan isteme” diye talimat veriyor.

Seçil’in faiz pazarlığı... Yüzde 100 bile vermiş
Murat Arabacı

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150 BİN VER 300 BİN AL

Erzan para gelmeyince aynı gün faiz arttırıyor ve uçuk bir rakama çıkıyor. 150 bin dolar karşılığında 300 bin dolar vaat ediyor ve vadenin çok kısa olduğunu söylüyor. Arabacı araştıracağını söyleyince Erzan gülerek, “Yarat” diye cevap yazıyor. Arabacı Seçil Erzan’a 1 Mart’ta önce 280 bin TL, daha sonra da peyder pey toplam 1 milyon 650 bin TL gönderiyor. Seçil Erzan paraların çantacısı Nazlı Can’a yatırılmasını istiyor.

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#SEÇİL Erzan#Murat Arabacı#Çorlu

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