Seçil Erzan ve Denizbank’a yeni alacak davası

Haberin Devamı

Seçil Erzan davasının müştekileri arasında bulunan Melis Özsüt Şener, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Melis Özsüt Şener, Seçil Erzan’ın kendisini arayarak özel bir fondan ve çok önemli VIP müşterilerden söz ettiğini söyledi. Melis Özsüt Şener’in iddiasına göre, ilk olarak 2 Haziran 2020’de 150 bin doları Seçil Erzan’a verdi. Erzan aynı gün içinde 160 bin dolar olarak geri ödedi. Melis Özsüt Şener 20 Haziran 2020’de 200 bin doları Seçil Erzan’a verdi. Seçil Erzan bu parayı da 280 bin dolar olarak geri ödedi. Melis Özsüt Şener son olarak Seçil Erzan’a 10 günlüğüne 237 bin dolar verdi. Ancak bu para ödenmedi.

ŞİMDİLİK 91 BİN 654 TL

Seçil Erzan parayı elden teslim aldığına dair imzaladığı bir belgeyi Melis Özsüt Şener’e verdi ve paranın güvende olduğunu söyledi. Melis Özsüt Şener parasını alamayınca bankanın genel müdürü Hakan Ateş’e e-posta göndererek Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını yazdı. Melis Özsüt Şener’in avukatları, Seçil Erzan’dan 237 bin dolar alacağı olan müvekkillerinin uğradığı zararın mahkemece yapılacak inceleme sonucunda netleşeceği düşünüldüğünden şimdilik kısmi olarak 91 bin 654 bin liralık dava açtıklarını belirtti.

Haberin Devamı

Seçil Erzan

Dava dilekçesinde, Seçil Erzan’ın Denizbank Genel Müdürlüğü’nün gözdesi olmakla nam saldığı belirtilerek şöyle denildi: “Uluorta gerçekleştirilen ve göz yumulan şaibeli onlarca işlem, banka tarafından kasten veya ihmalen hiç fark edilmemiş olması mümkün değildir. Bu da bankanın sorumsuzluk müessesi olduğunun sonucudur. Denizbank, özen yükümlülüğünü göstermemiş, Seçil Erzan tarafından yapılan işlem ve eylemleri görmezden gelmiştir. Sonuç olarak Seçil Erzan’ın suç teşkil eden eylemleri nedeniyle müvekkil zarara uğramış, Denizbank ise ticari mümessili Erzan’ın tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, sorumluluktan kurtulmak adına Erzan’a baskı yaparak bu zararın doğumuna bizzat yol açmıştır.”