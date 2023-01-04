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Şebnem Korur Fincancı'nın cumhurbaşkanına hakaret cezasına onama

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#Şebnem Korur Fincancı#Türk Tabipleri Birliği#Gezi Parkı
Şebnem Korur Fincancının cumhurbaşkanına hakaret cezasına onama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 12:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 TL para cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın cezası, istinaf mahkemesince onandı.

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Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Gezi Parkı eylemleri döneminde attığı bir tweet gerekçesiyle dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, 16 Şubat 2021'de İstanbul Anadolu Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanmıştı. Mahkeme, Fincancı hakkında 7 bin 80 TL para cezası vermişti. Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu'nun itirazı üzerine kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bunun üzerine avukat Eyüboğlu, istinaf mahkemesinin ret kararına karşı Yargıtay'a temyiz talebinde bulundu.

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#Şebnem Korur Fincancı#Türk Tabipleri Birliği#Gezi Parkı

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