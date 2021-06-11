Şebnem hemşirenin Kadıköy'de sır ölümü! Harekete geçildi...

İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldi. İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında genç kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.

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