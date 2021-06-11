MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞebnem hemşirenin Kadıköy'de sır ölümü! Harekete geçildi...
GeriGündem Şebnem hemşirenin Kadıköy'de sır ölümü! Harekete geçildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Şebnem hemşirenin Kadıköy'de sır ölümü! Harekete geçildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şebnem hemşirenin Kadıköy'de sır ölümü! Harekete geçildi...

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaldığı pansiyonun 3. katından düşen hemşire Şebnem Köker (29) hayatını kaybetti. Şebnem hemşirenin ölümü sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattğı öğrenildi.

İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldi. İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı.

Şebnem hemşirenin Kadıköyde sır ölümü Harekete geçildi...

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında genç kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.
Şebnem hemşirenin Kadıköyde sır ölümü Harekete geçildi...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi