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Şebeke suyundan zehirlenme iddiası! Onlarca kişi hastaneye başvurdu.... Belediye'den uyarı geldi

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#Amasra#Şebeke Suyu#Zehirlenme
Şebeke suyundan zehirlenme iddiası Onlarca kişi hastaneye başvurdu.... Belediyeden uyarı geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 07:00

Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

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Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.

Şebeke suyundan zehirlenme iddiası Onlarca kişi hastaneye başvurdu.... Belediyeden uyarı geldi

Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Şebeke suyundan zehirlenme iddiası Onlarca kişi hastaneye başvurdu.... Belediyeden uyarı geldi

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#Amasra#Şebeke Suyu#Zehirlenme

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