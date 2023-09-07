Sebastapolis’te Roma yolu bulundu

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Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti’nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı.
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan ve ‘Büyük azametli şehir’ anlamına gelen Sebastapolis’teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu. Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, “Şu anda bizi heyecanlandıran en önemli olay; Roma dönemine ait, 2 bin yıllık yolun bulunmuş olmasıdır. Büyük taşlarla döşenmiş, mevcut yolumuza ise paraleldir. Kazı çalışmalarının devam etmesini istiyoruz” dedi.