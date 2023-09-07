Sebastapolis’te Roma yolu bulundu

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Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti’nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı.

Sebastapolis Antik Kenti , 2 bölümden oluşuyor; kilise ve hamam bölümü.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan ve ‘Büyük azametli şehir’ anlamına gelen Sebastapolis’teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu. Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, “Şu anda bizi heyecanlandıran en önemli olay; Roma dönemine ait, 2 bin yıllık yolun bulunmuş olmasıdır. Büyük taşlarla döşenmiş, mevcut yolumuza ise paraleldir. Kazı çalışmalarının devam etmesini istiyoruz” dedi.