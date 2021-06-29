SÇP nedir ve SÇP başvurusu ne zaman yapılacak?

SÇP geçtiğimiz yıllarda öğrenciler için ek gelir kapısı oluşturan programlar arasında yer alıyordu. Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:



• Doğanın korunması.

• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak?

SÇP, geçtiğimiz yıllarda Haziran ayının son haftasında başlamıştı. Bu yıl ise henüz ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

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