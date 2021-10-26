Scooter sürücülerine ceza yağdı

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Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul’un çeşitli noktalarında denetimler yapılmaya başlandı. Dün Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi. Ceza kesilen bir kişi, “Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsurmuş” dedi.

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Öte yandan Fatih’te, Aksaray Millet Caddesi’ndeki denetimde, scooter kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüye, ‘diğer karayollarını kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve tehlike yaratacak’ şekilde hareket ettiği için 314 lira para cezası kesildi.

Beşiktaş Kuruçeşme’de yapılan denetimde ise scootera iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi. Polis tarafından durdurularak ceza kesilen Muhammet Turgut, scootera iki kişi binmenin yasak olduğunu bilmediğini iddia ederek “Bizden habersiz ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı? Ben haberlerde görmedim. Haberim yoktu, şimdi öğrendim” dedi.