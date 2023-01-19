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Scooter sorununun çözümü için davet

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#Scooter#Kadıköy Belediyesi#Şerdil Dara Odabaşı
Scooter sorununun çözümü için davet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 07:00

Kadıköy Belediyesi, sayıları yasal sınırın 4-5 katına ulaşarak kaldırımları işgal eden scooter’lar için şirketlere çözüm için süre vermişti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kaldırımda yayanın hakkının önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyoruz. Bunların hepsini toplayacağız” diyerek scooter şirketlerinden sayının yasal sınıra indirilmesini talep etmişti. Sürenin dolmasının ardından salı günü zabıta ekipleri uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’ları tek tek toplayarak depoya kaldırdı.

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Scootar’ların toplanmasının ardından dün de bir açıklama yapan Başkan Odabaşı “İlçemizde yaşanan scooter problemi ile ilgili çalışmamızın büyük kamuoyu desteği görmesinden mutluyuz. Belediyemizin yapıcı olma politikası gereği olarak tüm muhatap firmaların temsilcilerini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Kadıköy Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum” dedi. Odabaşı, sürecin şeffaflığı için şirket ve kamu yöneticileriyle birebir görüşme taleplerini kabul etmeyeceklerini, toplu görüşme yapacaklarının altını çizdi.

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#Scooter#Kadıköy Belediyesi#Şerdil Dara Odabaşı

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