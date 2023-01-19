Scooter sorununun çözümü için davet

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Scootar’ların toplanmasının ardından dün de bir açıklama yapan Başkan Odabaşı “İlçemizde yaşanan scooter problemi ile ilgili çalışmamızın büyük kamuoyu desteği görmesinden mutluyuz. Belediyemizin yapıcı olma politikası gereği olarak tüm muhatap firmaların temsilcilerini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Kadıköy Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum” dedi. Odabaşı, sürecin şeffaflığı için şirket ve kamu yöneticileriyle birebir görüşme taleplerini kabul etmeyeceklerini, toplu görüşme yapacaklarının altını çizdi.