Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dansçı Dilara Gül scooter kurbanı

#Dilara Gül#Elektrikli Scooter#KAZA
Dansçı Dilara Gül scooter kurbanı

Elektrikli scooter kullanan dansçı Dilara Gül’e eve giderken otomobil çarptı. Ağır yaralanan Dilara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İstanbul Şişli’de dans eğitmeni olduğu kursa giden Dilara Gül (23), önceki gece yarısı evine dönmek için Halaskargazi Caddesi’nde scooter kullanıyordu. Bu sırada Hakan Akçelik yönetimindeki otomobil, cadde kenarından ilerleyen Dilara’ya çarptı. Dilara Gül yola savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dilara Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Dilara Gül’e çarpan aracın sürücüsü Hakan Akçelik’i gözaltına aldı. Akçelik’in ifadesinde, “Sol şeritte ilerliyordum. Hiçbir şey görmedim. Bir anda çarpma sesi geldi” dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen Akçelik, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla mahkemede tutuklandı. Gözyaşları içinde toprağa verilen Dilara Gül’ün, dans bursuyla 1 ay sonra ABD’ye gitmeye hazırlık yaptığı öğrenildi.

Dansçı Dilara Gül scooter kurbanı


İLKNUR DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Haberin Devamı

İstanbul Ümraniye’de de geçen yıl ekim ayında Rıza Öndil hafif ticari aracının kapısını açarak, elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya’nın (40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılandı. Öndil, ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan takdiri indirimle 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

KAZALAR GİDEREK ARTIYOR...

Büyükşehirlerdeki sokak ve caddelerde hatta karayollarında scooter’la seyahat son yıllarda giderek arttı. Hastanelerin acil servislerine scooter kazaları nedeniyle başvuran hastalarda da ciddi bir artış gözleniyor.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, “Yaralanmalar daha çok baş ve boyun bölgesinde meydana geliyor. Scooter kazaları tehlikeli tabii ki. Sağı solu kontrol edecek herhangi bir ayna düzeneği, bedeni koruyacak bir kafes yok” dedi. (Özlem YURTÇU KARABULUT / DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilara Gül#Elektrikli Scooter#KAZA

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini