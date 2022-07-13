Dansçı Dilara Gül scooter kurbanı

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İstanbul Şişli’de dans eğitmeni olduğu kursa giden Dilara Gül (23), önceki gece yarısı evine dönmek için Halaskargazi Caddesi’nde scooter kullanıyordu. Bu sırada Hakan Akçelik yönetimindeki otomobil, cadde kenarından ilerleyen Dilara’ya çarptı. Dilara Gül yola savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dilara Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis ekipleri, Dilara Gül’e çarpan aracın sürücüsü Hakan Akçelik’i gözaltına aldı. Akçelik’in ifadesinde, “Sol şeritte ilerliyordum. Hiçbir şey görmedim. Bir anda çarpma sesi geldi” dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen Akçelik, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla mahkemede tutuklandı. Gözyaşları içinde toprağa verilen Dilara Gül’ün, dans bursuyla 1 ay sonra ABD’ye gitmeye hazırlık yaptığı öğrenildi.





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İstanbul Ümraniye’de de geçen yıl ekim ayında Rıza Öndil hafif ticari aracının kapısını açarak, elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya’nın (40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılandı. Öndil, ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan takdiri indirimle 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

KAZALAR GİDEREK ARTIYOR...

Büyükşehirlerdeki sokak ve caddelerde hatta karayollarında scooter’la seyahat son yıllarda giderek arttı. Hastanelerin acil servislerine scooter kazaları nedeniyle başvuran hastalarda da ciddi bir artış gözleniyor.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, “Yaralanmalar daha çok baş ve boyun bölgesinde meydana geliyor. Scooter kazaları tehlikeli tabii ki. Sağı solu kontrol edecek herhangi bir ayna düzeneği, bedeni koruyacak bir kafes yok” dedi. (Özlem YURTÇU KARABULUT / DHA)