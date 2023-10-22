Scooter kazasında hayatını kaybeden Yağız ve Ada gözyaşları ile anıldı

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Kaza, geçen yıl 22 Ekim gece saatlerinde Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada 2 arkadaş hayatını kaybetti, gözaltına alınan Gülmez tutuklandı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Gülmez 8 yıl 4 ay 22 gün hapse mahkum edildi. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından dosya, Yargıtay'a taşındı.

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FOTOĞRAFLARI AĞACA ASILDI

Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri tarafından kazanın 1'inci yıl dönümünde olay yerinde karanfiller ile anıldı. Ada ile Mahmut Yağız'ın isimleri ile fotoğrafları da bir ağaca asıldı. Kayahan ailesinin avukatı Sevilay Sarıkaya, "Sanık birinci taksirle adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay 22 gün ile cezalandırıldı. Konu istinafa taşındı ve yerel mahkemenin kararının doğru olduğuna, talebin reddine karar verdi. Dosya temyiz aşamasında, Yargıtay'da. İnanıyoruz ki Yargıtay da vereceği kararla başka çocuklarımızın ölümüne engel olacaktır" dedi.

'UMARIM CEZALAR DAHA DA YAPTIRIMLI OLUR'

Mahmut Yağız Balcı'nın babası Ali Balcı, "Çok acı çekiyoruz. Gidenler kurtuluyor, kalanlara oluyor. Kazaya sebebiyet veren kişinin tutukluluğu devam ediyor. İnşallah da devam eder" diye konuştu. Anne Ela Balcı ise "Birileri sadece arabaların gaz pedalının olduğunu düşündüğü için çocuklarımız ile vedalaşmak zorunda kaldık. Trafik kurallarının insanların rahat yaşaması için olduğunun farkına varsın. Bütün arabalar hız yapabilir ama bu trafikte değil; özel alanda olabilir. Ada ile Yağız'a veda ettik. Birçok aile de veda etmek zorunda kaldı. Umarım cezalar daha da yaptırımlı olur.

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Trafik kazasında birinin ölümüne sebebiyet vermenin, birini öldürmeye eşdeğer olduğunun farkına varırsa insanlar, daha temkinli olur. Bugün arkadaşları, sevenleri, herkes burada, onlara minnettarım. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

'ZAMANIN VE HAYATIN DURDUĞU YERDEYİZ'

Ada'nın annesi Sevim Kayahan ise "Zamanın ve hayatın durduğu yerdeyiz. Ruhlarımızı 1 senedir, sessizliğe gömüyoruz. Acının tarifi, miladı, son tarihi yok. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir acı. Bir yandan onların olmayışı ile hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bir yandan da kanunsuzluk zihniyetine karşı hukuk mücadelesi veriyoruz. Bu hukuk mücadelesinin sonucu başka canların yanmamasına, caydırıcı, etkili bir karar olarak hayata geçer. Bu süreçte herkes yanımızda oldu. Bugün de anma töreni düzenleyeceğimiz yerde, yanımızdalar. Dileğim o ki hiçbir çocuk annesinden önce ölmesin. Kızım Ada'yı çok özlüyorum. Sonsuza kadar kalbimdesin" dedi. Ada'nın babası Murat Kayahan da "Sonuçta hiçbir şey çocuklarımızı geri getirmeyecek. Verilen ceza bizi tatmin etmeyecek. Her gün ölüyoruz. Bundan sonraki süreçte yargının vereceği karar, emsal teşkil eder" dedi. 2 gencin ailesi ve sevenleri, daha sonra mezarlarına giderek dua etti.