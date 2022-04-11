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Sazlık alanda yangın...Yanan kirpi için seferber oldular

#Antalya#Yangın#İtfaiye
Sazlık alanda yangın...Yanan kirpi için seferber oldular

Antalya’da sazlık alanda çıkan ot yangınında alevler metrelerce yukarı çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yanan alan içinde bir vatandaş tarafından bulunan kirpi ise ekipleri adeta seferber etti. Kirpi tutulan su ile yeniden hayata tutundu.

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Edinilen bilgiye göre yangın, 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi kanal boyundaki sazlık ve otluk alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Metrelerce yükselen alevler ekiplere zor anlar yaşatırken, gökyüzünü dumanlar kapladı.

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle polis ekipleri yolu araç trafiğine kapattı. Mahalle sakinlerinden Salih Göncüoğlu, yanan alan içinde gördüğü bir kirpiyi eline alarak dışarı çıkardı. İtfaiye eri kirpiyi suyla yıkayıp, yangının etkisinden kurtarmaya çalıştı. Yaşadığı görülen kirpi, güvenli bölgeye bırakıldı.

"HAYVANI SEVMEYEN İNSANI DA SEVMEZ"

Sahil Göncüoğlu, "Ben hayvan dostuyum. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Benim de yakında arılarım vardı. Diğer arkadaşlarımı da uyardım. Çok şükür yangın büyümeden söndürüldü” diye konuştu.
Yangında yaklaşık 10 dönümlük sazlık alan yandı. Alevlerin kontrol edilmesinin ardından yol, araç trafiğine açıldı.

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#Antalya#Yangın#İtfaiye

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