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Sazanlara beton engeli

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Oltu Çayı#Hidroelektrik Santrali
Sazanlara beton engeli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Erzurum’da Oltu Çayı üzerine hidroelektrik santral (HES) kuruldu. Çaydan geçişler için geçen yıl köprü inşa edildi.

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Köprü ayaklarının daha sağlam olması için köprünün altına da boydan boya beton döküldü. Beton, çay yatağından yüksekte kalınca balıkların göç yolu kapandı. Yumurtlama mevsimi gelen sazanların çayın yukarı bölümlerine doğru başlayan göç yolculuğu, beton nedeniyle gerçekleşemiyor. Beton engeli geçemeyen binlerce balık suda bekliyor. Bölge halkı, Oltu Çayı’ndaki balıkları sıkıştıkları yerden elleriyle kurtarmaya çalışıyor. Yöre halkı 3-4 aydır çayda olan sazanlar için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Sazanlara beton engeli

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#Erzurum#Oltu Çayı#Hidroelektrik Santrali

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