Sazanlara beton engeli

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Köprü ayaklarının daha sağlam olması için köprünün altına da boydan boya beton döküldü. Beton, çay yatağından yüksekte kalınca balıkların göç yolu kapandı. Yumurtlama mevsimi gelen sazanların çayın yukarı bölümlerine doğru başlayan göç yolculuğu, beton nedeniyle gerçekleşemiyor. Beton engeli geçemeyen binlerce balık suda bekliyor. Bölge halkı, Oltu Çayı’ndaki balıkları sıkıştıkları yerden elleriyle kurtarmaya çalışıyor. Yöre halkı 3-4 aydır çayda olan sazanlar için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.