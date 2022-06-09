'Sazan Sarmalı' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyede

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Olay, Gemlik ile İznik ilçelerinde faaliyet gösteren 2 inşaat firmasının şikayetiyle ortaya çıktı. İnşaat firmalarını telefonla arayan şüpheliler, ellerinde yüklü miktarda inşaat demiri olduğunu, bunları piyasa fiyatının altında satmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden firma yetkilileri, şüphelilerden demir satın aldı. Yetkililer, ödemeyi havale yoluyla demirlerin şantiyeye getirileceği gün yapacaklarını belirtti. Müteahhitlerle anlaştıktan sonra şüpheliler, bu kez de demir satışı yapan firmalarla alıcı olarak irtibata geçti. Şüpheliler, teslimat anında ödeme yapacaklarını söyleyerek, inşaat firması yetkililerinin istediği miktardaki demirin şantiyelere gönderilmesini sağladı. Firma yetkilileri, inşaat demiri yüklü TIR'lar şantiyeye gelince malların karşılığı olan ödemeyi, şüphelilerin verdiği paravan şirketlere ait hesap numaralarına gönderdi. Demir satışı yapan firma yetkililerinin paranın hesaba gelmediğini söylemesiyle dolandırıldıklarını anlayan müteahhitler, durumu polise bildirdi.

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