MPİ kupon sonucu sorgulama ekranı | Sayısal Loto'da 1305. hafta çekiliş sonuçları belli oldu

Sayısal Loto oyununun 1305. hafta çekiliş sonuçlarının belli olmasının ardından, gözler bu kez de sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Bu hafta ikinci kez kupon dolduran şans oyunu tutkunları, 14 Mart 2020 tarihli Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralarının kazandırdığını ve kuponlarının durumunu sorguluyor. İşte, MPİ 1305. hafta çekiliş sonuçları ve kazandıran o numaralar...

Sayısal Loto çekilişinde haftanın ikinci çekilişinde sona gelindi. MPİ'nin binasında noter ve çekiliş heyeti gözetiminde yapılan çekim sonrası, bu haftanın kazandıran 6 şanslı numarası ilan edildi.

Saat 21:15'te başlayan 1305. hafta çekilişinde belirlenen numaralar şunlar oldu; 2-6-15-17-19-33

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.