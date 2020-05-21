Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 7 milyon 1 kişiye çıktı - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama (20 Mayıs 2020)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından haftada iki gün çekilişi düzenlenen Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:45'te gerçekleşti. Çarşamba akşamı yapılan çekiliş sonrası zengin olma umuduyla Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaraların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. İşte, 1324. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto kupon sonuçları sorgulama sayfası ve Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında açıklanan haftanın 6 şanslı rakamı...

20 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1324. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 20 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Sayısal Loto oyununun 1324. çekilişinde 6 bilen 1 kişi 7 milyon 260 bin 659 liralık ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 6 bin 378'şer lira, 4 bilen 4 bin 870 kişi 86 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 90 bin 576 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Kağıthane ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1323. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 873 bin 859 lira 27 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 7 bin 918 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 527 kişi 98 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 284 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 7 bin 918 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 527 kişi 98 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 284 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.