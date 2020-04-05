Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2020 Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlandı
Sayısal Loto sonuçları için Milli Piyango İdaresi kazandıran numaraları yayımladı. 4 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 21.15'te gerçekleşen Sayısal Loto 1311. Hafta çekilişinde 2 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü. Toplam 578 bin 942 liralık almaya hak kazanan iki talihlinin haricinde 5 bilen 66 kişi ise 7 bin 19 liralık ödülün sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto 4 Nisan 2020 çekiliş sonuçları kapsamında büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, o detaylar
4 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları kapsamında 2 milyon 894 bin liralık ikramiye sahibini buldu. Pek çok vatandaşın merakla beklediği sonuçlar canlı yayınla açıklandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 6 bilen 2 kişinin Ankara Altındağ ve Isparta Merkez konumlarından kuponu yatırdıkları bilgisi, idare tarafından paylaşıldı. İşte 4 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar
4 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1311. çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. 4 Nisan Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası şu numaralar ikramiye kazandırdı;
5-14-25-27-46-49
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 7 bin 19 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 94 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 713 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Isparta'nın Merkez ve Ankara'nın Altındağ ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
SAYISAL LOTO CANLI SONUÇ SORGULAMA
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