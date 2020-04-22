Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 1316. hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama (22 Nisan 2020)

Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 2 kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde, 22 Nisan Sayısal Loto şanslı rakamlar ve ikramiye oranları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Zengin olma umuduyla Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 1316'ncı hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve 22 Nisan Sayısal Loto çekilişinde haftanın çıkan şanslı numaraları...

22 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1316. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. 22 Nisan Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1315. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 535 bin 695 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 7 bin 122 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 786 kişi 95 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 71 bin 21 kişi de 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 12 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.