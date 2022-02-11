Savunması ile tepki çekmişti... Avukata 10 yıl hapis istemiyle dava

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kanıt gibi görüntüler Putin artık hazır, işte gizli plan...Kanıt gibi görüntüler! Putin artık hazır, işte gizli plan...#RUSYA
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika... Haydar Dümen hayatını kaybettiSon dakika... Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Vahşi cinayette yeni detay... Karın ajan, onu öldürVahşi cinayette yeni detay... 'Karın ajan, onu öldür!' #ABD
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
Sabaha kadar işkence Telefonla kaydettiler: Ağzına silah soktu, elbise giydirdiSabaha kadar işkence! Telefonla kaydettiler: Ağzına silah soktu, elbise giydirdi#İşkence
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Eleştiri yağdı: Bu kadar saf mısın Tacize nasıl sessiz kalıyorsunEleştiri yağdı: Bu kadar saf mısın? Tacize nasıl sessiz kalıyorsun!#Paul Marciano
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
HABERLERGündem Haberleri

Savunması ile tepki çekmişti... Avukata 10 yıl hapis istemiyle dava

#Vahit Bıçak#Ceren Damar Şenel#Avukat
Savunması ile tepki çekmişti... Avukata 10 yıl hapis istemiyle dava

Ankara'da akademisyen Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Hasan İsmail Hikmet'in (22) avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşmada ve sosyal medyada Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı. 

Savunması ile tepki çekmişti... Avukata 10 yıl hapis istemiyle dava


SAVUNMASI İLE TEPKİ ÇEKTİ

Sanık avukatı Vahit Bıçak, duruşmadaki savunmasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti. Bıçak, yine sosyal medya hesabından, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" paylaşımını yaptı.

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Damar ailesi, savunması ve paylaşımları nedeniyle tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Vahit Bıçak hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep etti. Bakanlık izninin ardından dosya Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. Savcılık, soruşturmayı tamamlandıktan sonra son kovuşturma için hazırlanan iddianameyi Ankara Batı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme de kovuşturma iznini vererek, iddianameyi yargılamanın yapılacağı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianame Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, sanık Vahit Bıçak hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Gözden Kaçmasın

10 yılla yargılanacak10 yılla yargılanacakHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahit Bıçak#Ceren Damar Şenel#Avukat

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse