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10 yılla yargılanacak

#Ceren Damar Şenel#Avukat#Vahit Bıçak
10 yılla yargılanacak

Akademisyen Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada, sanık avukatı Vahit Bıçak’ın duruşmalarda kullandığı ifadeleri tepki çekmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Vahit Bıçak hakkında ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

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ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Sanık Hikmet hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Yargıtay da kararı onamıştı. Yargılama sırasında sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı savunmalarda, kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle Damar Ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

10 yılla yargılanacak

MESLEĞİNİ YAPAMAYABİLİR

Şikâyet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak avukat Bıçak için Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni talep etti. Bakanlık, savcılığın talep ettiği izni verdi. Savcılık da Bıçak hakkında başlattığı soruşturmayı tamamlayarak, ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

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10 yılla yargılanacak

İddianamede, yapılan yargılamanın ardından Bıçak’ın ceza alması halinde “Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır” hükmü uygulanarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da talep edildi.

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#Ceren Damar Şenel#Avukat#Vahit Bıçak

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