Savunmada ihracatı da uçurdular

Haberin Devamı

Raporda Ankara’nın müşterileri arasında ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Dubai yönetimi toplam satış içerisinde yüzde 15 paya sahip. İkinci sırada yüzde 13 ile Katar var. Pakistan ise yüzde 11 ile üçüncü sırada. Türkiye, Fransa’nın başını çektiği, Sahra Altı Afrika bölgesine en çok silah tedarik eden ülkeler listesinde dördüncü. Afrika’ya insansız hava aracı (İHA) satışları ile Nijerya’nın altı Atak taarruz helikopteri siparişi dikkat çekiyor.

4 TÜRK ŞİRKETİ İLK 100’DE

Aynı enstitü tarafından 2023 sonunda açıklanan dünyadaki ilk 100 savunma firması listesinde dört Türk şirket de kendisine yer bulmuştu. Aselsan 60’ıncı, Baykar 76’ıncı, TUSAŞ (Türk Havacılık Uzay Sanayi) 82’nci ve Roketsan 100’üncü sırada yer almıştı.





Haberin Devamı

İLK 10’A BİR ADIM DAHA

Türkiye listede bir basamak atlarken dünyada en çok silah ihraç eden ABD, Fransa, Rusya, İtalya, Güney Kore, Çin, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya ve İsrail’in ardından 11’inci oldu. Türkiye’nin savunma ürünleri için yaptığı ithalat da düşüyor. Raporda dünyanın en büyük 17’nci silah alıcısı olarak gösterilen Türkiye’nin karşılaştırılan yıllar arasında silah ithalatının yüzde 29 oranında azaldığı vurgulandı. Ankara’nın en çok silah temin ettiği ülkeler ise İspanya, İtalya ve Rusya.

ABD İLK SIRADA

Küresel sıralamaya bakıldığında ise ABD en çok silah ihraç eden ülke konumunu güçlendirdi. Washington, 2019-2023 yıllarında bir önceki döneme kıyasla küresel payını yüzde 34’ten yüzde 42’ye çıkardı. Listede ABD’yi Fransa ve Rusya takip ederken Ukrayna savaşının da etkisiyle Avrupa ülkelerinin silah ithalatı iki katına çıktı.





SİHA’LAR LİG LİDERİ

* TB2 BAYRAKTAR, AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçları ile Türkiye, SİHA ihracat liginin zirvesinde yer alıyor.

Haberin Devamı

* Kara araçlarında 40 ülkeye 4 bin 500 4x4, 6x6 ve 8x8 taktik tekerlekli araç ihracatı yapıldı.

* Tank çıkarma gemisi, havuzlu çıkarma gemisi, karakol botları, hızlı müdahale botları ve lojistik destek gemisi gibi deniz platformları 10 ülkeye satıldı.

* 8 adet yerli ATAK taarruz helikopteri, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine ihraç edildi.

* Türkiye’nin ilk insanlı eğitim ve yakın taarruz uçağı HÜRKUŞ iki ülkeye ihraç edildi.

* 11 ülkeye 1500 kamikaze dron ihracatı yapıldı.

* Askeri turbodizel motoru PD170’te ilk ihracat geçen yıldı.

* İnsansız hava aracı BAHA da Afrika’yla ihracat pazarına açıldı.

* Gözcü insansız hava aracı TOGAN ilk ihracatına yine Afrika’da imza attı.

Haberin Devamı

* Milli vurucu insansız hava aracı ALPAGU da dünyaya açıldı.

* BAYRAKTAR TB2 ve AKINCI ile CATS kamerasının ihraç edildiği ülke sayısı 10’u geçti.

BAYRAKTAR MALDİVLER’DE

Türk savunma sanayisi şirketi Baykar’ın 33 ülkeye sattığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) yeni adresi Güney Asya ülkesi Maldivler oldu. Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA.

ZİRVEDE BAYKAR VAR

Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket 1 milyar 766 milyon dolarla Baykar oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre, 2023’te en çok ihracat yapan bazı Türk savunma firmaları ve ihracat rakamları şöyle:

TUSAŞ: 864 milyon dolar

MKE: 439 milyon dolar

TEİ: 337 milyon dolar

BMC: 255 milyon dolar

ROKETSAN: 161 milyon dolar

ASELSAN: 108 milyon dolar

Haberin Devamı

185 ÜLKEYE 5.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türk savunma firmaları 2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak toplam 5.5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Yine bu dönemde 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzalandı. Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı.





ALMANYA’NIN SATIŞI DÜŞTÜ

* Dünyanın en büyük beşinci silah ihracatçısı Almanya’nın satışı düşerken ithalatı üçe katlandı.

* Fransa, ilk kez Rusya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük 2’nci silah ihracatçısı oldu.

Haberin Devamı

* Hindistan, dünyanın en büyük silah ithalatçısı konumunda. Ülkenin silah ithalatı önceki döneme göre yüzde 4.7 arttı.

* Silah ithalatını yüzde 43 oranında artıran Pakistan ise dünyanın en büyük beşinci ithalatçısı.

* 2019-2023 yılları arasında küresel silah ithalatının yüzde 30’u Ortadoğu’daki ülkeler tarafından gerçekleştirildi. Suudi Arabistan, Katar ve Mısır en çok ithalat yapan 10 ülke arasında yer aldı.