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Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 'Bacaklı Robot Çalıştayı'

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#CUMHURBAŞKANLIĞI#Savunma Sanayii Başkanlığı#Teknoloji
Savunma Sanayii Başkanlığında Bacaklı Robot Çalıştayı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 17:06

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, yeni gelişmekte olan bacaklı robotlar alanında çalışmalar yürüten üniversite ve firmaların temsilcileri, 'Bacaklı Robot Çalıştayı’nda bir araya geldi.

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SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni gelişmekte olan bacaklı robotlar alanında çalışma yapan üniversite ve firmalar ile bu tip robotların askeri ve güvenlik alanındaki potansiyel kullanıcıları, SSB ev sahipliğinde düzenlenen 'Bacaklı Robot Çalıştayı’nda buluştu. SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda, Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) desteği ile gerçekleştirilen çalıştaya, 7 firma ve 5 üniversite ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri katıldı. Bacaklı robotlar alanında ortak hedefte buluşmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, üniversite ve firmalarca yürütülen mevcut çalışmalar ve kabiliyetler paylaşıldı.

 

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#CUMHURBAŞKANLIĞI#Savunma Sanayii Başkanlığı#Teknoloji

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