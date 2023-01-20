Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 'Bacaklı Robot Çalıştayı'

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SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni gelişmekte olan bacaklı robotlar alanında çalışma yapan üniversite ve firmalar ile bu tip robotların askeri ve güvenlik alanındaki potansiyel kullanıcıları, SSB ev sahipliğinde düzenlenen 'Bacaklı Robot Çalıştayı’nda buluştu. SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda, Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) desteği ile gerçekleştirilen çalıştaya, 7 firma ve 5 üniversite ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri katıldı. Bacaklı robotlar alanında ortak hedefte buluşmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, üniversite ve firmalarca yürütülen mevcut çalışmalar ve kabiliyetler paylaşıldı.