Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Sanayii ihracatı 5,545 milyar dolar

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılına ait dış ticaret rakamlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak, şöyle dedi:



"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, savunma ve havacılık sanayii ihracatımızda yeni bir rekora daha imza atmış olduk. Bu önemli ve güzel haberi paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. 2022 yılında 4,364 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamımız 2023 yılında yüzde 27'lik artışla 5,545 milyar dolara ulaştı. Bu başarıda emeği geçen bütün savunma sanayii şirketlerimizi, çalışma arkadaşlarımı ve sektör çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayiimiz, üretim yeteneği ve yüksek katma değeri ile ülkemizin savunma ve teknolojideki bağımsızlığını pekiştirirken, ülke ekonomimize de kilogram başına ihracat değeri ile en yüksek katkıyı sunuyor. Gün be gün artarak devam eden ihracat hacmimizin, 2024 yılında katlanarak devam etmesini diliyor, Türkiye'nin yeni yüzyılının ülkemiz ekonomisinde dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."