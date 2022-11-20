Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savunma Sanayii Başkanı Demir’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Savunma Sanayii Başkanı#İsmail Demir
Savunma Sanayii Başkanı Demir’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 13:11

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, eşi Nuray ve kızı Elifnur Meryem Demir ile Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Demir, anne ve babaların cesur duruş gösterdiklerini belirtip, “Sizin bu gücünüz, silahtan ve güçten daha fazla tesirli olacaktır” dedi.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1175 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşi Nuray ve kızı Elifnur Meryem Demir ile aileleri ziyaret ederek, tek tek görüştü. Ziyarette Nuray Demir, zaman zaman gözyaşı döktü.

Savunma Sanayii Başkanı Demir’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Ziyaret sonrası açıklama yapan İsmail Demir, evlat nöbetindeki anne ve babaların sadece kendilerinin değil aynı zamanda yüreği yanan başka anne ve babaların da sesi olduğunu belirterek, “Devletimizin gayreti ve buradaki anne babaların sesiyle duasıyla bazı evlatlarımız ailelerine kavuştular. Kavuşamayanların da bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz. Devletimiz teröristlerle mücadele ederken, sadece kukla değil kuklacıların da kim olduğuyla ilgili. Devletimiz, kesin bilgiler dahilinde kendi harekatını yapmaya devam edecektir. Bütün gayret ve amacımız anne- babaların yürek acılarının bir an önce durması. Bunu sağlamak için de devletimiz her türlü imkanı da seferber etmiş durumdadır. Terörün, geçmiş zamandan bugüne baktığımızda ne kadar belinin kırıldığı ve şiddetli bir mücadele verildiği açıktır. Bu mücadelede anne ve babaların evlatlarına kavuşmalarına destek verecektir. Bu mücadelede hep beraberiz. Toprakları kanıyla sulamış, şehit olmuş ve beraber yaşamış bu insanların arasına fitne sokanlara karşı da buradaki yürekli ve cesur duruş gösteren anne- babalara teşekkür ediyoruz. Sizin bu gücünüz, maddi silahtan ve güçten daha fazla tesirli olacaktır" dedi. 

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Demir’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Savunma Sanayii Başkanı#İsmail Demir

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası