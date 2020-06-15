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Haber Giriş: 15.06.2020 - 19:06,Son Güncelleme:

Savunma Sanayii Başkanı açıkladı! Hava savunma topları yenileniyor

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Savunma Sanayii Başkanı açıkladı! Hava savunma topları yenileniyor
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan 35 milimetre çekili hava savunma toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter’dan yaptığı açıklamada, katmanlı hava savunma sistemini güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Demir, "35 milimetre Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 milimetre çekili hava savunma toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor. Güncel teknolojiye sahip alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunulan toplara parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandırılıyor. Yerli-milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve iki Modernize Çekili Toptan oluşan seri üretimin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettik. Ateş İdare Cihazı sistemi, aynı anda 3 adet Modernize Çekili Top ve 1 adet Hisar-A Füze Fırlatma Sisteminin kontrolünü sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

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