Güvenlik açığı tespit edilince hemen harekete geçtiler!

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada popüler hale gelen ve aynı anda onlarca kişinin görüntülü konuşma yapmasına imkan veren Zoom ve benzeri uygulamalarda güvenlik açıkları tespit edilince gözler alternatif uygulamalara çevrildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki Savunma Sanayii Kümelenmesi üye firmaların ürünlerini incelemeye aldığı ve bazılarının denenmeye başladığı öğrenildi.

HER TÜRLÜ ALTYAPI HAZIR

Kümelenme üyesi firmaların temsilcileri Hürriyet’in sorularını yanıtlarken, öğretmenlerin uzaktan eğitim verebilmeleri için her türlü altyapının hazır olduğunu söylediler. Video Tabanlı Bütünleşik İletişim ve Öğrenme Platformu İVME’nin üreticisi May Siber Teknoloji’nin Ürün Müdürü Onur Tan, uzaktan eğitim teknolojileriyle ilgili Türkiye’nin uzun vadeli ve kalıcı çözümlere ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Zoom uygulamasının anı kurtardığını söyleyebiliriz ancak, güvenlik açısından bu tür eğitimlerde yerli ürünlerin önemi ortaya çıkmış oldu.

Bu sistemlerin işlevsel olurken aynı zamanda güvenlik açıklarının bulunmaması ve tüm verilerin yurt içinde kalması gerekiyor. 2008 yılında video analitik ve video reklamları alanında geliştirmelerine başladığımız İVME Platformu yüzde 100 yerli sermaye ve yazılım ekibiyle üretildi ve her yıl yeni çözümler eklenerek ilerliyor. İVME ile video konferans sistemi aracılığıyla görüntülü iletişim sağlanırken, sanal sınıflarda katılımcılara online eğitimler de verilebiliyor.”

TALEPTE 10 KAT ARTIŞ OLDU

Görüntülü konuşma ve webinar sistemiyle ilgili uzun zamandır yerli çözümler sunduklarını belirten Karel Yönetim Danışmanı Nurşen Yıldırım da şöyle konuştu:

“Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz Bulutta Video Konferans sistemiyle görüntülü konuşma ve aynı anda bin kullanıcının dahil olabileceği uzaktan eğitim hizmeti verebiliyoruz. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu sistemlere yaklaşık 10 katlık bir talep artışı oldu. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle gördük ki yerli üretim çok önemli. Sistemin en önemli avantajı uçtan uca şifreli olması. Türkiye’de 700 bin kurumla çalışıyoruz ve son zamanlarda da sistemimiz birçok bakanlıkla demo aşamasında.”

MEB YERLİ ÜRÜNE FIRSAT VERMELİ

Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından bir diğeri Liberta Yazılım’ın Genel Müdürü Dr. Ayhan Demir de, Vora Konferans ismiyle bir akademik online eğitim platformu geliştirdiklerini belirterek, “Sistemin her türlü verisi yurtiçinde TÜRKSAT ve Turkcell veri merkezlerinde kalıyor. Uçtan uca şifreleme yaptığımız için de katılımcılar dışında başka birisinin görme imkanı yok. Zoom’un bütün e-posta bilgileri çalındı ve şu anda satılıyor. Okullara bu sistemi öneriyoruz ancak, son genelgeyle bu sistemlerin kullanılmasının önü kapatılmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığından yerli ürünlere fırsat vermesini istiyoruz.”

ZOOM’DA AÇIK BULDU BİN DOLAR ÖDÜL ALDI

Video konferans alanında yerli ve özgün çözüm üreten firmalardan bir diğeri Gais Security de Zoom’da güvenlik açığı buldu ve bin dolar ödül aldı. Zoom kullanıcılarının hesap ve parola bilgisine ulaşılabilen bir güvenlik açığı tespit ettiklerini belirten Gais Security Genel Müdürü Osman Doğan, şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınıyla gördük ki bu tür teknolojiler artık her an hayatımızda olmaya devam edecek ve bu süreç yerli ürünlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Biz de aynı sektördeki global firmalarda bulduğumuz güvenlik açıkları üzerine Uçurtma ürün ailesini geliştirdik ve piyasaya sunduk. Yazılım özgün ve geliştirilmeye açık. Türkiye sınırları içerisinde sunduğu bulut hizmetiyle de verilerin yurt dışına gitmesinin önüne geçiliyor. Kamu kurumları, özel şirketler ve okullarla görüşmelerimiz sürüyor.”

SSB BAŞKANI DEMİR: BAŞARILI ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ



Yabancı ürünlerle ilgili bazı güvenlik endişelerinin sürekli olduğuna dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Hürriyet’e şunları söyledi:

“Savunma sanayii alanında üretilen çoklu teknolojiler, koronavirüs salgınıyla birlikte başta sağlık olmak üzere hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. Kümelenme üyesi firmalarımız, güvenlik açısından önemli hale gelen video konferans için de başarılı çözümler üretti. Bu süreçte özellikle emniyetli ve güvenli şekilde telekonferans yapabilme veya uzaktan görüntülü iletişim sağlamayla ilgili 8 firmamız ürünlerini hazırlayıp piyasaya sürmüş durumdalar. Bu da bir fırsat oluşturdu, bu ürünler ne kadar sıklıkla kullanılırsa, yaygınlaştırılırsa o kadar piyasada yer tutacaklar ve güvenli iletişim anlamında da ülkemiz yerli ürünlere kavuşmuş olacak. Yabancı ürünlerle ilgili bazı güvenlik endişelerimiz sürekli olmakta, bu yerli ürünlerin her türlü güvenlik tedbirlerini alıp kaynak kodlarına kendimiz hakim olacağımızdan dolayı emniyetli bir şekilde kullanabiliriz, kullanıldıkça da kullanıcıya gelecek geri bildirimlerle beraber bu ürünler giderek olgunlaşacaktır.”