Savunma Sanayi Başkanlığı duyurdu! Sonda roketi İğneada’dan başarıyla fırlatıldı

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Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun" denildi.

HALUK GÖRGÜN: ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK

Savunma Sanayii Başkan HALUK GÖRGÜN, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten Roketsan' ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.