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Savunma 5 gün

#Amiral#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Mahkeme
Savunma 5 gün

Emekli amiraller bildirisi davasına bakan mahkeme, 20 sanığın savunmalarının 4’erli gruplar halinde 5 gün boyunca alınmasına, diğer sanıkların ise ikametgâhlarının bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemeleri’nde ifade vermesine karar verdi.

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EMEKLİ amirallerin 4 Nisan tarihinde yayınlanan bildirisine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 şüpheli hakkında, “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan iddianame düzenleyerek, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açmıştı. İddianamede, 103 şüphelinin seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıkları iddia edilmişti. Dosyaya ilişkin tensip zaptını hazırlayan mahkeme kendi yargı çevresinde ikamet eden 20 sanığı duruşma salonunda dinlemeye karar verirken, diğer sanıklar için ikametgâhlarının bulunduğu Ağır Ceza Mahkemeleri’nde savunma vermeleri ve delillerin tespiti için ayrı ayrı talimat yazılmasına hükmetti.

GEREKÇE PANDEMİ

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Mahkeme, duruşma salonuna gelecek olan 20 sanığın da ‘koronavirüs salgınına ait varyantın mahiyeti, gelişimi, mevsim itibariyle vaka sayılarının artma eğiliminde oluşu, Ankara Adliyesi’nin mevcut şartları ve sanık sayısı’ nedeniyle 21-25 Mart tarihleri arasında 4’erli gruplar halinde 5 gün boyunca dinlenilmesine hükmetti. Her gün 4 sanığın savunması alınacak.

YURTDIŞI YASAĞINA DEVAM

Mahkeme, sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da karar verdi.

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#Amiral#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Mahkeme

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